Caroline Garcia a conclu en beauté une deuxième partie de saison impres­sion­nante en rempor­tant tout simple­ment « le plus beau titre » de sa carrière, grâce à une victoire sur Aryna Sabalenka. Elle est la deuxième joueuse fran­çaise à remporter le Masters après Amélie Mauresmo à Los Angeles en 2005. Les deux femmes ont d’ailleurs discuté cette semaine…

« Évidemment, c’est une grande source d’ins­pi­ra­tion. Dans la semaine, on s’est écrit. J’ai commenté une de ses photos et on a commencé à s’écrire. Je lui ai demandé ce qu’elle avait fait en poule l’année où elle avait gagné. Elle m’a dit qu’elle avait perdu un match avec un clin d’oeil (comme Caroline, face à Swiatek, ndlr). C’était drôle. Je suis super fière de rejoindre Amélie. Ça a toujours été un objectif de gagner un Grand Chelem, mais disons que c’est plus concret main­te­nant (sourire) », a révélé Garcia, nouvelle quatrième joueuse mondiale.