Tombeuse de Coco Gauff et battue par Iga Swiatek jeudi soir, Caroline Garcia jouera sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré des Finales WTA face à Daria Kasatkina. Mais en atten­dant, la Française a analysé sa défaite contre la numéro 1 mondiale dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Pour s’en sortir face à elle, il faut essayer de la priver de temps, être agres­sive, la sortir de sa zone de confort, mais la plupart du temps elle le fait mieux que toi. Elle est vrai­ment solide, elle commet très peu de fautes directes et dès qu’elle a une balle un peu plus courte à jouer, qu’elle a un peu plus de temps ou un peu plus d’angle, elle prend sa chance. Elle te donne l’im­pres­sion que tu es lente ou que tu joues mal alors que ce n’est pas le cas contre les autres joueuses. Elle a été la meilleure cette saison, elle continue de le prouver. »