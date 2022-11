Lors d’un match vrai­ment maitrisé, la Française s’est donc quali­fiée pour la finale en domi­nant en deux manches la Grecque Maria Sakkari (6−3, 6–2) qui était pour­tant invaincue depuis le début de la compétition

Tendue lors du match précé­dent face à la Russe Daria Kasatkina, Caroline Garcia était vrai­ment plus relâ­chée ce dimanche soir. Un peu comme à l’US Open, la Lyonnaise a toujours proposé un jeu offensif mais avec plus de préci­sion et de vitesse que la veille et toujours un service aussi perfor­mant en première balle.

Rapide et vrai­ment très effi­cace, Caroline faisait donc la course en tête et gardait toujours la main en mettant notam­ment une pres­sion folle sur la deuxième balle de son adver­saire. Cette tactique lui permet­tait de ne pas relâ­cher la pres­sion et surtout de ne pas donner de temps à Maria.

La première manche en poche, la Tricolore conti­nuait sur le même rythme en brea­kant d’entrée.

En face, privée de rallyes, Maria commen­çait donc à s’agacer car elle ne pouvait jamais installer son jeu. Déstabilisée, la Grecque ne parve­nait pas à trouver de solu­tions pour changer la tendance.

Pire, elle concé­dait encore sa remise en jeu (0−3) rendant un come‐back encore plus diffi­cile. Vingt minutes plus tard plus tard la Lyonnaise pouvait lever les bras au ciel. Elle est en finale du Masters, rien que ça !

Elle est la 3ème trico­lore à réaliser cette perfor­mance après Mary Pierce (1997, 2005) et Amélie Mauresmo (2003, 2006). Elle sera peut‐être la première à soulever le trophée.