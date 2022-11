Brillamment quali­fiée pour les demi‐finales du Masters où elle affron­tera la Grecque Maria Sakkari ce dimanche à partir de 22h30, heure fran­çaise, Caroline Garcia est revenue en confé­rence de presse sur son match face à Daria Kasatkina remporté au jeu décisif du troi­sième set. Match au cours duquel elle est passée par toutes les émotions.

« Je ne sais pas, j’ai­me­rais bien savoir ce qu’il se passe parfois (sourire). Je menais 4–2, mais il y avait eu plusieurs jeux accro­chés, des rallyes diffi­ciles physi­que­ment. À un moment, j’ai paniqué. J’avais l’im­pres­sion que je n’al­lais pas réussir à garder ce rythme et à tenir physi­que­ment. Je me suis enflammée toute seule, j’ai commencé à en mettre trop dans mes frappes. Elles ne sortaient pas beau­coup donc je me frus­trais de plus en plus et j’es­sayais d’y aller encore plus alors que je bougeais de moins en moins… Pas un très bon mix ! Avec son style de jeu, je savais que j’avais les clés, que je pouvais mener les échanges, mais j’ai voulu en faire un peu trop. Et avec le stress de la qualif, ça a décliné. »