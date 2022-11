La Lyonnaise s’est donc confiée au reporter de l’Equipe qui au final n’a vrai­ment pas fait le voyage pour rien. Elle parle bien sur d’une fierté immense mais aussi de la notion de plaisir qui l’ac­com­pagne tout le temps sur le court.

« Tout s’est passé très vite. Être en demi‐finale ou en finale d’un Masters, ça n’a rien à voir. C’est encore plus grand. On n’est pas beau­coup à l’avoir fait. C’est une étape super impor­tante. Je suis vrai­ment très fière. Je me sentais plus relâ­chée qu’hier. Quand tu vois que tu as le partage avec le public aussi, que tes efforts paient, que tu gagnes des gros matches et que tu enchaînes dans les gros tour­nois, fran­che­ment ce n’est que du plaisir et que du « kiff » pour moi. Jouer comme ça, faire des « winners » et des volées, j’adore ! »