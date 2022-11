« J’ai un peu perdu la tête », avouait Caroline Garcia après son dernier match de poule contre Daria Kasatkina, dont l’enjeu équi­va­lait à celui d’un quart de finale. Plus relâ­chée et détendue en demie, elle a roulé sur Maria Sakkari. La Français a expliqué ce chan­ge­ment d’un match à l’autre dans des propos rapportés par L’Equipe.

« On en a parlé un peu avec l’équipe de la crise de panique qui m’est arrivée et qui m’est aussi arrivée à d’autres moments pendant l’année. Chaque journée est diffé­rente. Tu te lèves d’une certaine façon. Aujourd’hui (dimanche), quand je me suis réveillée, bon, j’avais un peu les jambes lourdes, mais j’étais super excitée et super contente de jouer ce match, de la victoire d’hier. Il y avait encore plein d’émo­tions. La journée d’hier m’a permis de réaliser certaines choses. Je sais très bien que quand je commence à parler et à m’énerver, ça ne mène à rien. Je le fais encore un peu, mais j’ai beau­coup progressé là‐dessus au fil de l’année. Et aujourd’hui, menta­le­ment, j’étais vrai­ment claire dans mes idées. Quand un peu de stress est venu, j’ai réussi à bien le gérer pour finir assez rapidement. »

Rendez‐vous à 3h du matin heure fran­çaise dans la nuit de lundi à mardi pour la finale du Masters féminin entre Garcia et Sabalenka.