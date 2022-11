Tombeuse de Coco Gauff et battue par Iga Swiatek, Caroline Garcia va jouer sa quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters féminin ce samedi soir au Texas face à Daria Kasatkina. En confé­rence de presse, elle savait déjà quelle tactique adopter face à la joueuse russe.

« Ça va être un peu agité quand même avant le match, mais tu sais qu’il y a encore quelque chose à jouer et que ce quelque chose est très grand. C’est un troi­sième match de poule, c’est vrai­ment un gros chal­lenge avec l’ob­jectif de te quali­fier pour la demi‐finale. Kasatkina varie beau­coup le jeu, elle utilise tout le terrain, diffé­rentes trajec­toires et elle se déplace bien. Le but, ça va être de m’ap­puyer sur mon service et mon retour de service pour saisir les oppor­tu­nités sur son service et vrai­ment la mettre sous pres­sion. Accepter que certains rallyes durent un peu plus long­temps, mais toujours avec l’état d’es­prit d’aller vers l’avant. J’ai hâte de préparer ce match parce que j’ai encore une chance de me quali­fier et parce que c’est un chal­lenge par rapport à son style de jeu », a confié la Française dans des propos rapportés par L’Equipe.