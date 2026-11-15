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« Ces putains d’Ukrainiens », Aryna Sabalenka dans l’oeil du cyclone : « Mon commen­taire ne visait pas Elina Svitolina »

Par
Antoine Trupiano
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

C’est une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Aryna Sabalenka tenir des propos insul­tants à l’égard d’Ukrainiens durant le troi­sième set de sa défaite, syno­nyme d’élimination, face à Elina Svitolina aux WTA Finals.

Alors que cette séquence a rapi­de­ment fait le tour du web, la Biélorusse a pris la parole pour expli­quer que ses propos ne visaient pas son adver­saire, mais un petit groupe de spec­ta­teurs qui, selon elle, avait dépassé les limites.

« Mon commen­taire ne visait pas Elina. J’étais frus­trée par un petit groupe de spec­ta­teurs qui célé­braient agres­si­ve­ment mes erreurs, et j’ai réagi sous le coup de l’émotion. Cela dit, j’aurais dû gérer ma frus­tra­tion autre­ment et je présente mes excuses à toutes les personnes que j’ai offen­sées. Elina a joué un excellent match et je lui souhaite le meilleur pour la suite du tournoi », a écrit Aryna Sabalenka sur son compte Instagram. 

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 08:20

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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