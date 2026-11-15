C’est une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Aryna Sabalenka tenir des propos insul­tants à l’égard d’Ukrainiens durant le troi­sième set de sa défaite, syno­nyme d’élimination, face à Elina Svitolina aux WTA Finals.

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”?



These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip move­ments during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina.



What a… pic.twitter.com/xge5dqdigZ — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Alors que cette séquence a rapi­de­ment fait le tour du web, la Biélorusse a pris la parole pour expli­quer que ses propos ne visaient pas son adver­saire, mais un petit groupe de spec­ta­teurs qui, selon elle, avait dépassé les limites.

« Mon commen­taire ne visait pas Elina. J’étais frus­trée par un petit groupe de spec­ta­teurs qui célé­braient agres­si­ve­ment mes erreurs, et j’ai réagi sous le coup de l’émotion. Cela dit, j’aurais dû gérer ma frus­tra­tion autre­ment et je présente mes excuses à toutes les personnes que j’ai offen­sées. Elina a joué un excellent match et je lui souhaite le meilleur pour la suite du tournoi », a écrit Aryna Sabalenka sur son compte Instagram.