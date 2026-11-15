C’est une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Aryna Sabalenka tenir des propos insultants à l’égard d’Ukrainiens durant le troisième set de sa défaite, synonyme d’élimination, face à Elina Svitolina aux WTA Finals.
Alors que cette séquence a rapidement fait le tour du web, la Biélorusse a pris la parole pour expliquer que ses propos ne visaient pas son adversaire, mais un petit groupe de spectateurs qui, selon elle, avait dépassé les limites.
« Mon commentaire ne visait pas Elina. J’étais frustrée par un petit groupe de spectateurs qui célébraient agressivement mes erreurs, et j’ai réagi sous le coup de l’émotion. Cela dit, j’aurais dû gérer ma frustration autrement et je présente mes excuses à toutes les personnes que j’ai offensées. Elina a joué un excellent match et je lui souhaite le meilleur pour la suite du tournoi », a écrit Aryna Sabalenka sur son compte Instagram.
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 08:20