AccueilWTAWTA FinalsCoco Gauff défend son circuit : "Bien que Carlos et Jannik s’en...
WTA Finals

Coco Gauff défend son circuit : « Bien que Carlos et Jannik s’en sortent très bien, on parle logi­que­ment du besoin d’une 3e personne pour rendre les choses plus intéressantes »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

334

En confé­rence de presse à Ryad, Coco Gauff a défendu son circuit tout en expli­quant que la domi­na­tion d’Alcaraz et Sinner pouvait être vite lassante et ennuyeuse.

« C’est formi­dable d’avoir quatre cham­pionnes diffé­rentes des Grands Chelems cette année. Toutes les filles ont eu une belle année dans l’ensemble et je pense que cela rend le sport plus exci­tant quand il y a plusieurs occa­sions pour que quelque chose se produise. Bien que Carlos et Jannik s’en sortent très bien, on parle logi­que­ment du besoin d’une 3e personne pour rendre les choses plus inté­res­santes. Je pense qu’il vaut mieux avoir diffé­rents cham­pions plutôt que toujours les mêmes qui soulèvent les trophées »

Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 10:22

Article précédent
Medvedev zappe Metz. Si Auger‐Aliassime gagne à Paris, il pour­rait malheu­reu­se­ment l’imiter…
Article suivant
Sinner – Auger‐Alliasime, une finale aux multiples enjeux, il était temps, on s’en­nuyait un peu…

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.