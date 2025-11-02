En confé­rence de presse à Ryad, Coco Gauff a défendu son circuit tout en expli­quant que la domi­na­tion d’Alcaraz et Sinner pouvait être vite lassante et ennuyeuse.

Coco Gauff about why WTA is currently more inter­es­ting than ATP



“It’s great to have four different Grand Slam champs this year. All the girls have had a compe­ti­tive year across the board and I think it makes the sport more exci­ting when there are multiple chances for some­thing… pic.twitter.com/zLwjrmQGB5 — TennisONE App (@TennisONEApp) November 1, 2025

« C’est formi­dable d’avoir quatre cham­pionnes diffé­rentes des Grands Chelems cette année. Toutes les filles ont eu une belle année dans l’ensemble et je pense que cela rend le sport plus exci­tant quand il y a plusieurs occa­sions pour que quelque chose se produise. Bien que Carlos et Jannik s’en sortent très bien, on parle logi­que­ment du besoin d’une 3e personne pour rendre les choses plus inté­res­santes. Je pense qu’il vaut mieux avoir diffé­rents cham­pions plutôt que toujours les mêmes qui soulèvent les trophées »