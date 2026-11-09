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Coco Gauff sur les propos polé­miques de Jessica Pegula : « Avant même que je voie la vidéo, elle est venue s’ex­cuser tout de suite »

Par
Baptiste Mulatier
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« C’est une bonne fille, mais elle se comporte comme une diva. Elle a besoin d’une leçon d’hu­mi­lité. Si j’étais entraî­neuse et que ma joueuse venait de faire quatre très bons jeux, gagnait 4–0 et ensuite se fâchait contre moi parce que je lui lance des balles, je lui dirais que c’est un manque de respect. Tu gagnes 4–0, tais‐toi. Elle se déplace comme un chat, elle a un service parfait, elle est intel­li­gente, elle anti­cipe bien. Physiquement, c’est un 12 sur 10. Si elle avait la menta­lité de Coco (Gauff), elle serait meilleure qu’elle », lâchait récem­ment Jessica Pegula à propos de Mirra Andreeva lors d’une discus­sion avec son entraî­neur, sans savoir qu’ils étaient filmés avec des micros à proxi­mité.

Après avoir juste­ment battu sa compa­triote en trois sets à l’oc­ca­sion d’un premier match de poules du Masters (6−4, 6–7, 6–2), Coco Gauff s’est exprimée sur cette polé­mique. Et elle assure ne pas du tout en vouloir à Pegula.

​« Avant même que je voie la vidéo, elle est venue s’ex­cuser tout de suite. Elle et son entraî­neur m’ont tous les deux présenté leurs excuses. Je suis une compé­ti­trice, donc je vais toujours me battre, mais tout va bien entre nous, c’est bon. »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 10:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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