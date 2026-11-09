« C’est une bonne fille, mais elle se comporte comme une diva. Elle a besoin d’une leçon d’humilité. Si j’étais entraîneuse et que ma joueuse venait de faire quatre très bons jeux, gagnait 4–0 et ensuite se fâchait contre moi parce que je lui lance des balles, je lui dirais que c’est un manque de respect. Tu gagnes 4–0, tais‐toi. Elle se déplace comme un chat, elle a un service parfait, elle est intelligente, elle anticipe bien. Physiquement, c’est un 12 sur 10. Si elle avait la mentalité de Coco (Gauff), elle serait meilleure qu’elle », lâchait récemment Jessica Pegula à propos de Mirra Andreeva lors d’une discussion avec son entraîneur, sans savoir qu’ils étaient filmés avec des micros à proximité.
Après avoir justement battu sa compatriote en trois sets à l’occasion d’un premier match de poules du Masters (6−4, 6–7, 6–2), Coco Gauff s’est exprimée sur cette polémique. Et elle assure ne pas du tout en vouloir à Pegula.
« Avant même que je voie la vidéo, elle est venue s’excuser tout de suite. Elle et son entraîneur m’ont tous les deux présenté leurs excuses. Je suis une compétitrice, donc je vais toujours me battre, mais tout va bien entre nous, c’est bon. »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 10:42