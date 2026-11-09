« C’est une bonne fille, mais elle se comporte comme une diva. Elle a besoin d’une leçon d’hu­mi­lité. Si j’étais entraî­neuse et que ma joueuse venait de faire quatre très bons jeux, gagnait 4–0 et ensuite se fâchait contre moi parce que je lui lance des balles, je lui dirais que c’est un manque de respect. Tu gagnes 4–0, tais‐toi. Elle se déplace comme un chat, elle a un service parfait, elle est intel­li­gente, elle anti­cipe bien. Physiquement, c’est un 12 sur 10. Si elle avait la menta­lité de Coco (Gauff), elle serait meilleure qu’elle », lâchait récem­ment Jessica Pegula à propos de Mirra Andreeva lors d’une discus­sion avec son entraî­neur, sans savoir qu’ils étaient filmés avec des micros à proxi­mité.

Après avoir juste­ment battu sa compa­triote en trois sets à l’oc­ca­sion d’un premier match de poules du Masters (6−4, 6–7, 6–2), Coco Gauff s’est exprimée sur cette polé­mique. Et elle assure ne pas du tout en vouloir à Pegula.

« Before I even saw the video, she came and apolo­gized. I know her heart, and it’s all good. I don’t feel any type [of way] we’re cool »



Asked Coco Gauff about Jessica Pegula’s viral hot mic moment from earlier this week. pic.twitter.com/e4yJdZBoQP — Christian’s Court (@christianscourt) November 9, 2026

​« Avant même que je voie la vidéo, elle est venue s’ex­cuser tout de suite. Elle et son entraî­neur m’ont tous les deux présenté leurs excuses. Je suis une compé­ti­trice, donc je vais toujours me battre, mais tout va bien entre nous, c’est bon. »