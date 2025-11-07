Elena Rybakina retrouve depuis quelques mois son meilleur niveau, et est épous­tou­flante depuis le début du Masters féminin, avec trois victoires en trois matchs. Cependant, la Kazakhstanaise, vue par Ons Jabeur comme la favo­rite au titre, a ressenti une gêne à l’épaule lors de son match face à Ekaterina Alexandrova. Un para­mètre qui pour­rait bien tout changer avant sa demi‐finale, qui l’op­po­sera à Jessica Pegula.

« Je savais que c’était une adver­saire redou­table et que je devais être prudente. C’est une excel­lente prépa­ra­tion pour mon prochain match, quel qu’il soit. Et puis, bien sûr, la victoire renforce la confiance. Donc oui, c’était impor­tant. Je suis un peu fati­guée physi­que­ment, c’est certain, mais j’ai un jour de repos demain, alors ça me fera du bien. Quant à mon épaule, c’est arrivé pendant l’échauf­fe­ment. Je me suis sentie un peu mal à l’aise, mais on va y remé­dier. J’espère donc que ça ne posera pas de problème pour mon prochain match. Et oui, je ferai de mon mieux, comme toujours. »