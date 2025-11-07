Elena Rybakina retrouve depuis quelques mois son meilleur niveau, et est époustouflante depuis le début du Masters féminin, avec trois victoires en trois matchs. Cependant, la Kazakhstanaise, vue par Ons Jabeur comme la favorite au titre, a ressenti une gêne à l’épaule lors de son match face à Ekaterina Alexandrova. Un paramètre qui pourrait bien tout changer avant sa demi‐finale, qui l’opposera à Jessica Pegula.
« Je savais que c’était une adversaire redoutable et que je devais être prudente. C’est une excellente préparation pour mon prochain match, quel qu’il soit. Et puis, bien sûr, la victoire renforce la confiance. Donc oui, c’était important. Je suis un peu fatiguée physiquement, c’est certain, mais j’ai un jour de repos demain, alors ça me fera du bien. Quant à mon épaule, c’est arrivé pendant l’échauffement. Je me suis sentie un peu mal à l’aise, mais on va y remédier. J’espère donc que ça ne posera pas de problème pour mon prochain match. Et oui, je ferai de mon mieux, comme toujours. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 14:15