Elena Rybakina est la gagnante incon­tes­table de l’édi­tion 2025 du Masters féminin, ayant remporté tous ses matchs, avec une victoire face à Aryna Sabalenka pour terminer en beauté (6−3, 7–6(0)).

Mais la Kazakhstanaise est toujours en froid avec les diri­geants de la WTA depuis la suspen­sion de son coach Stefano Vukov, et toutes les révé­la­tions qui ont été faites sans son accord. Elle a donc choisi de na pas prendre la photo avec la CEO de la WTA, Portia Archer, lors de la remise des trophées.

Euh, c’est chaud là.

Rybakina refuse la photo avec la boss de la WTA, qui vient quand même de lui lâcher un chèque de 5 235 000 dollars.

Doit pas être facile en affaires, Elena. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) November 8, 2025

Visiblement, les choses ne sont pas prêtes de s’ar­ranger entre les deux camps…