WTA Finals

Elena Rybakina refuse de s’afficher avec la direc­trice de la WTA après son titre sur le Masters, ça ne risque pas d’ar­ranger les choses…

Elena Rybakina est la gagnante incon­tes­table de l’édi­tion 2025 du Masters féminin, ayant remporté tous ses matchs, avec une victoire face à Aryna Sabalenka pour terminer en beauté (6−3, 7–6(0)).

Mais la Kazakhstanaise est toujours en froid avec les diri­geants de la WTA depuis la suspen­sion de son coach Stefano Vukov, et toutes les révé­la­tions qui ont été faites sans son accord. Elle a donc choisi de na pas prendre la photo avec la CEO de la WTA, Portia Archer, lors de la remise des trophées.

Visiblement, les choses ne sont pas prêtes de s’ar­ranger entre les deux camps…

Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 08:13

