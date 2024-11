Après avoir fait taire les rumeurs concer­nant son ancien coach, Stefano Vukov, Elena Rybakina, présente aux WTA Finals en Arabie saou­dite, a confirmé son choix de s’en­tourer de Goran Ivanisevic pour la prochaine saison.

« J’attends vrai­ment avec impa­tience ce parte­na­riat. C’est un grand cham­pion, il a beau­coup d’ex­pé­rience. J’ai vrai­ment hâte de commencer à travailler. C’était impor­tant pour moi de devenir meilleure. Nous avons pris contact par l’in­ter­mé­diaire d’agents et avons décidé de commencer à travailler ensemble. Je voulais abso­lu­ment travailler avec lui. Puisqu’il a dit oui, je suis sûr qu’il est très motivé aussi. C’est très inté­res­sant pour moi, je veux apprendre. Comme je l’ai déjà dit, c’est quelque chose de nouveau pour moi. En plus, j’ai été long­temps avec le même coach. Je suis très heureuse et nous verrons ce que nous pouvons faire ensemble. »