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Elina Svitolina, après avoir été balayée par Mirra Andreeva : « Cette année est parti­cu­lière pour moi, car c’est la première fois depuis que suis devenue maman que je me qualifie pour ce pres­ti­gieux tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Pour son premier match aux WTA Finals depuis sept ans, Elina Svitolina a vécu un moment très compliqué face à Mirra Andreeva (6−4, 6–0 en 1h11 de jeu).

Lucide sur sa perfor­mance, l’Ukrainienne néan­moins a voulu retenir le positif dans des propos relayés par le média BTU.

« Pour moi, c’est une sorte de récom­pense que de revenir ici après tant d’années. Bien sûr, j’ai de merveilleux souve­nirs de ce tournoi : j’y ai remporté le titre (en 2018) et j’ai égale­ment atteint la finale (en 2019). Et cette année est parti­cu­lière pour moi, car c’est la première fois depuis que suis devenue maman (2022) que je me qualifie pour cette compé­ti­tion pres­ti­gieuse. Bien sûr, il est diffi­cile d’évaluer tout cela pour l’instant, car j’ai perdu. Mais je suis certaine qu’à la fin de la saison, je regar­derai en arrière et je serai fière des efforts que j’aurai fournis. »

Il reste désor­mais deux matchs de poules à la 6e mondiale pour inverser la tendance (face à Karolina Muchova et Aryna Sabalenka).

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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