Pour son premier match aux WTA Finals depuis sept ans, Elina Svitolina a vécu un moment très compliqué face à Mirra Andreeva (6−4, 6–0 en 1h11 de jeu).

Lucide sur sa perfor­mance, l’Ukrainienne néan­moins a voulu retenir le positif dans des propos relayés par le média BTU.

« Pour moi, c’est une sorte de récom­pense que de revenir ici après tant d’années. Bien sûr, j’ai de merveilleux souve­nirs de ce tournoi : j’y ai remporté le titre (en 2018) et j’ai égale­ment atteint la finale (en 2019). Et cette année est parti­cu­lière pour moi, car c’est la première fois depuis que suis devenue maman (2022) que je me qualifie pour cette compé­ti­tion pres­ti­gieuse. Bien sûr, il est diffi­cile d’évaluer tout cela pour l’instant, car j’ai perdu. Mais je suis certaine qu’à la fin de la saison, je regar­derai en arrière et je serai fière des efforts que j’aurai fournis. »

Il reste désor­mais deux matchs de poules à la 6e mondiale pour inverser la tendance (face à Karolina Muchova et Aryna Sabalenka).