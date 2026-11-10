Elina Svitolina, après avoir été balayée par Mirra Andreeva : « Cette année est particulière pour moi, car c’est la première fois depuis que suis devenue maman que je me qualifie pour ce prestigieux tournoi »
Pour son premier match aux WTA Finals depuis sept ans, Elina Svitolina a vécu un moment très compliqué face à Mirra Andreeva (6−4, 6–0 en 1h11 de jeu).
Lucide sur sa performance, l’Ukrainienne néanmoins a voulu retenir le positif dans des propos relayés par le média BTU.
« Pour moi, c’est une sorte de récompense que de revenir ici après tant d’années. Bien sûr, j’ai de merveilleux souvenirs de ce tournoi : j’y ai remporté le titre (en 2018) et j’ai également atteint la finale (en 2019). Et cette année est particulière pour moi, car c’est la première fois depuis que suis devenue maman (2022) que je me qualifie pour cette compétition prestigieuse. Bien sûr, il est difficile d’évaluer tout cela pour l’instant, car j’ai perdu. Mais je suis certaine qu’à la fin de la saison, je regarderai en arrière et je serai fière des efforts que j’aurai fournis. »
Il reste désormais deux matchs de poules à la 6e mondiale pour inverser la tendance (face à Karolina Muchova et Aryna Sabalenka).
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.