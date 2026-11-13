Toutes les deux balayées par Mirra Andreeva et tombeuses de Karolina Muchova, Aryna Sabalenka et Elina Svitolina vont s’affronter pour une place dans le dernier carré du Masters. La Biélorusse mène 6–1 dans l’historique de leurs face‐à‐face.
« Ce sera une tâche difficile. Je dois récupérer et travailler sur certains points afin d’apporter les ajustements nécessaires. C’est une excellente joueuse de tennis. Je sais sur quoi je dois me concentrer sur le court », a déclaré l’Ukrainienne dans des propos relayés par le média BTU.
La gagnante affrontera Linda Noskova, première de l’autre poule devant Jessica Pegula.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.