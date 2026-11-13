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Elina Svitolina, avant d’affronter Aryna Sabalenka pour une place en demi‐finales : « Je sais sur quoi je dois me concentrer »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Toutes les deux balayées par Mirra Andreeva et tombeuses de Karolina Muchova, Aryna Sabalenka et Elina Svitolina vont s’affronter pour une place dans le dernier carré du Masters. La Biélorusse mène 6–1 dans l’his­to­rique de leurs face‐à‐face. 

« Ce sera une tâche diffi­cile. Je dois récu­pérer et travailler sur certains points afin d’apporter les ajus­te­ments néces­saires. C’est une excel­lente joueuse de tennis. Je sais sur quoi je dois me concen­trer sur le court », a déclaré l’Ukrainienne dans des propos relayés par le média BTU.

La gagnante affron­tera Linda Noskova, première de l’autre poule devant Jessica Pegula.

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 11:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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