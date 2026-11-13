Toutes les deux balayées par Mirra Andreeva et tombeuses de Karolina Muchova, Aryna Sabalenka et Elina Svitolina vont s’affronter pour une place dans le dernier carré du Masters. La Biélorusse mène 6–1 dans l’his­to­rique de leurs face‐à‐face.

« Ce sera une tâche diffi­cile. Je dois récu­pérer et travailler sur certains points afin d’apporter les ajus­te­ments néces­saires. C’est une excel­lente joueuse de tennis. Je sais sur quoi je dois me concen­trer sur le court », a déclaré l’Ukrainienne dans des propos relayés par le média BTU.

La gagnante affron­tera Linda Noskova, première de l’autre poule devant Jessica Pegula.