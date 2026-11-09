Si Gaël Monfils a décidé de ne pas parti­ciper aux derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris après sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, cette dernière a encore une échéance très impor­tante en 2026.

L’Ukrainienne va en effet parti­ciper au Masters pour la première fois depuis sept ans. Un pres­ti­gieux tournoi qu’elle a remporté en 2019 et qui se déroule cette année à Indian Wells.

Dans des propos relayés par BTU, la 6e mondiale s’est d’ailleurs exprimé sur ce choix de loca­li­sa­tion pour les WTA Finals.

« J’ai beau­coup aimé cette idée, tout d’abord parce que j’adore vrai­ment jouer ici. Et ensuite, ce n’est pas pour rien qu’on appelle cet endroit le « paradis du tennis ». C’est donc un grand plaisir d’y revenir. L’ambiance est un peu diffé­rente en ce moment, mais c’est tout de même très beau. Bien sûr, il y a aussi de nombreuses possi­bi­lités d’entraînement ici. Dans l’ensemble, c’est un endroit très agréable et paisible. Mais dès que l’on entre sur le court, tout change : il y a une effer­ves­cence parti­cu­lière, on ressent le soutien des fans. La seule chose qui m’inquiétait un peu, c’était la météo. Mais là, elle est tout simple­ment magni­fique. Il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter (sourit). »

A noter que pour son premier match de poule, Elina Svitolina affron­tera Mirra Andreeva (3e) ce lundi à 22h30, heure française.