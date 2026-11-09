Si Gaël Monfils a décidé de ne pas participer aux derniers tournois de sa carrière à Lyon et Paris après sa séparation avec Elina Svitolina, cette dernière a encore une échéance très importante en 2026.
L’Ukrainienne va en effet participer au Masters pour la première fois depuis sept ans. Un prestigieux tournoi qu’elle a remporté en 2019 et qui se déroule cette année à Indian Wells.
Dans des propos relayés par BTU, la 6e mondiale s’est d’ailleurs exprimé sur ce choix de localisation pour les WTA Finals.
« J’ai beaucoup aimé cette idée, tout d’abord parce que j’adore vraiment jouer ici. Et ensuite, ce n’est pas pour rien qu’on appelle cet endroit le « paradis du tennis ». C’est donc un grand plaisir d’y revenir. L’ambiance est un peu différente en ce moment, mais c’est tout de même très beau. Bien sûr, il y a aussi de nombreuses possibilités d’entraînement ici. Dans l’ensemble, c’est un endroit très agréable et paisible. Mais dès que l’on entre sur le court, tout change : il y a une effervescence particulière, on ressent le soutien des fans. La seule chose qui m’inquiétait un peu, c’était la météo. Mais là, elle est tout simplement magnifique. Il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter (sourit). »
A noter que pour son premier match de poule, Elina Svitolina affrontera Mirra Andreeva (3e) ce lundi à 22h30, heure française.
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 12:06