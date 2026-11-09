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Elina Svitolina : « C’est la seule chose qui m’in­quié­tait un peu… »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Gaël Monfils a décidé de ne pas parti­ciper aux derniers tour­nois de sa carrière à Lyon et Paris après sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, cette dernière a encore une échéance très impor­tante en 2026.

L’Ukrainienne va en effet parti­ciper au Masters pour la première fois depuis sept ans. Un pres­ti­gieux tournoi qu’elle a remporté en 2019 et qui se déroule cette année à Indian Wells.

Dans des propos relayés par BTU, la 6e mondiale s’est d’ailleurs exprimé sur ce choix de loca­li­sa­tion pour les WTA Finals.

« J’ai beau­coup aimé cette idée, tout d’abord parce que j’adore vrai­ment jouer ici. Et ensuite, ce n’est pas pour rien qu’on appelle cet endroit le « paradis du tennis ». C’est donc un grand plaisir d’y revenir. L’ambiance est un peu diffé­rente en ce moment, mais c’est tout de même très beau. Bien sûr, il y a aussi de nombreuses possi­bi­lités d’entraînement ici. Dans l’ensemble, c’est un endroit très agréable et paisible. Mais dès que l’on entre sur le court, tout change : il y a une effer­ves­cence parti­cu­lière, on ressent le soutien des fans. La seule chose qui m’inquiétait un peu, c’était la météo. Mais là, elle est tout simple­ment magni­fique. Il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter (sourit). »

A noter que pour son premier match de poule, Elina Svitolina affron­tera Mirra Andreeva (3e) ce lundi à 22h30, heure française.

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 12:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland-Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.

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