Quelques semaines après l’annonce de son divorce avec Gaël Monfils, Elina Svitolina retrouve les courts à l’oc­ca­sion du dernier grand rendez‐vous de sa saison : le Masters, orga­nisé à Indian Wells du 8 au 15 novembre.

Avant de disputer son premier match de poules, prévu lundi face à la Russe Mirra Andreeva, l’Ukrainienne a été inter­rogée sur une année parti­cu­liè­re­ment éprou­vante pour elle. Et dans des propos relayés par le média BTU, la 6e joueuse mondiale a répondu avec sincérité.

Q. Cette année a été diffi­cile pour vous, votre pays est en guerre. Le tennis de haut niveau exige une concen­tra­tion extrême. Le fait de vous concen­trer sur le jeu vous aide‐t‐il à vous distraire des autres diffi­cultés, au moins tempo­rai­re­ment ?

ELINA SVITOLINA : « Oui, cette année a été diffi­cile. J’ai eu beau­coup de pensées et d’expériences diffé­rentes, un emploi du temps très chargé. Vivre sous le regard constant du public n’est pas facile non plus. Le moindre de vos faits et gestes devient sujet à discus­sion, chacun peut être évalué et commenté. Ce n’est pas simple, mais nous sommes des athlètes profes­sion­nels, et cela fait partie de notre vie. J’essaie de me concen­trer sur ce que je peux contrôler et de trouver chaque jour de petits moments de bonheur. Je ne peux proba­ble­ment pas dire que je mène une vie heureuse de manière géné­rale, vu les diffi­cultés que je rencontre au quoti­dien. Mais je peux créer des moments de bonheur avec les gens qui m’en­tourent. C’est ce qui dépend de moi et ce qui me permet d’avancer. »