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Elina Svitolina : « Je ne peux proba­ble­ment pas dire que je mène une vie heureuse de manière géné­rale, vu les diffi­cultés que je rencontre au quotidien »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Quelques semaines après l’annonce de son divorce avec Gaël Monfils, Elina Svitolina retrouve les courts à l’oc­ca­sion du dernier grand rendez‐vous de sa saison : le Masters, orga­nisé à Indian Wells du 8 au 15 novembre.

Avant de disputer son premier match de poules, prévu lundi face à la Russe Mirra Andreeva, l’Ukrainienne a été inter­rogée sur une année parti­cu­liè­re­ment éprou­vante pour elle. Et dans des propos relayés par le média BTU, la 6e joueuse mondiale a répondu avec sincérité.

Q. Cette année a été diffi­cile pour vous, votre pays est en guerre. Le tennis de haut niveau exige une concen­tra­tion extrême. Le fait de vous concen­trer sur le jeu vous aide‐t‐il à vous distraire des autres diffi­cultés, au moins tempo­rai­re­ment ?
ELINA SVITOLINA : « Oui, cette année a été diffi­cile. J’ai eu beau­coup de pensées et d’expériences diffé­rentes, un emploi du temps très chargé. Vivre sous le regard constant du public n’est pas facile non plus. Le moindre de vos faits et gestes devient sujet à discus­sion, chacun peut être évalué et commenté. Ce n’est pas simple, mais nous sommes des athlètes profes­sion­nels, et cela fait partie de notre vie. J’essaie de me concen­trer sur ce que je peux contrôler et de trouver chaque jour de petits moments de bonheur. Je ne peux proba­ble­ment pas dire que je mène une vie heureuse de manière géné­rale, vu les diffi­cultés que je rencontre au quoti­dien. Mais je peux créer des moments de bonheur avec les gens qui m’en­tourent. C’est ce qui dépend de moi et ce qui me permet d’avancer. »

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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