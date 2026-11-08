Quelques semaines après l’annonce de son divorce avec Gaël Monfils, Elina Svitolina retrouve les courts à l’occasion du dernier grand rendez‐vous de sa saison : le Masters, organisé à Indian Wells du 8 au 15 novembre.
Avant de disputer son premier match de poules, prévu lundi face à la Russe Mirra Andreeva, l’Ukrainienne a été interrogée sur une année particulièrement éprouvante pour elle. Et dans des propos relayés par le média BTU, la 6e joueuse mondiale a répondu avec sincérité.
Q. Cette année a été difficile pour vous, votre pays est en guerre. Le tennis de haut niveau exige une concentration extrême. Le fait de vous concentrer sur le jeu vous aide‐t‐il à vous distraire des autres difficultés, au moins temporairement ?
ELINA SVITOLINA : « Oui, cette année a été difficile. J’ai eu beaucoup de pensées et d’expériences différentes, un emploi du temps très chargé. Vivre sous le regard constant du public n’est pas facile non plus. Le moindre de vos faits et gestes devient sujet à discussion, chacun peut être évalué et commenté. Ce n’est pas simple, mais nous sommes des athlètes professionnels, et cela fait partie de notre vie. J’essaie de me concentrer sur ce que je peux contrôler et de trouver chaque jour de petits moments de bonheur. Je ne peux probablement pas dire que je mène une vie heureuse de manière générale, vu les difficultés que je rencontre au quotidien. Mais je peux créer des moments de bonheur avec les gens qui m’entourent. C’est ce qui dépend de moi et ce qui me permet d’avancer. »
Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 12:42