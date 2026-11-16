Elina Svitolina n’a pas vrai­ment eu son mot à dire dans une finale plutôt bien maîtrisée par la jeune Mirra Andreeva, qui a surfé sur son incroyable dyna­mique de la semaine, sans concéder le moindre set.

Interrogée lors de la remise des prix, l’Ukrainienne s’est montrée très satis­faite de son parcours, elle qui ne pensait pas aller aussi loin. Elle a égale­ment tenu à remer­cier son peuple, tout en évoquant avec humour les expli­ca­tions qu’elle allait devoir donner à sa fille, toujours très curieuse de ses résultats.

Elina Svitolina after losing to Mirra Andreeva in the WTA Finals Championship match



Elina : “It was a great week for me. To be fair, after the first match I wasn’t expec­ting to play here in the final. Really happy to get this chance. Unfortunately it didn’t go my way. But I gave… pic.twitter.com/z8c31bKZc9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 15, 2026

« Ma fille est proba­ble­ment encore réveillée et va me demander pour­quoi je n’ai pas gagné aujourd’hui. Mais je suis vrai­ment heureuse d’être en grande forme et de faire mon retour après ma gros­sesse ; j’espère que cela inspi­rera certaines femmes et athlètes à travers le monde à croire que c’est possible. Je tiens à remer­cier les Ukrainiens de m’avoir soutenue et de m’avoir accom­pa­gnée dans cette aventure. »