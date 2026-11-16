Elina Svitolina n’a pas vraiment eu son mot à dire dans une finale plutôt bien maîtrisée par la jeune Mirra Andreeva, qui a surfé sur son incroyable dynamique de la semaine, sans concéder le moindre set.
Interrogée lors de la remise des prix, l’Ukrainienne s’est montrée très satisfaite de son parcours, elle qui ne pensait pas aller aussi loin. Elle a également tenu à remercier son peuple, tout en évoquant avec humour les explications qu’elle allait devoir donner à sa fille, toujours très curieuse de ses résultats.
« Ma fille est probablement encore réveillée et va me demander pourquoi je n’ai pas gagné aujourd’hui. Mais je suis vraiment heureuse d’être en grande forme et de faire mon retour après ma grossesse ; j’espère que cela inspirera certaines femmes et athlètes à travers le monde à croire que c’est possible. Je tiens à remercier les Ukrainiens de m’avoir soutenue et de m’avoir accompagnée dans cette aventure. »
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 10:39