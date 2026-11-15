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Elina Svitolina répond à la polé­mique avec Aryna Sabalenka : « Dans certains matchs que nous avons joués, j’ai égale­ment été la cible de commen­taires peu agréables à mon égard concer­nant la guerre »

Par
Antoine Trupiano
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Elina Svitolina réalise sans aucun doute l’une des plus belles saisons de sa carrière. L’Ukrainienne s’est quali­fiée cette nuit pour la finale des WTA Finals après avoir dominé Linda Noskova.

Interrogée au sujet de la polé­mique qui enfle sur les réseaux sociaux concer­nant les propos tenus par Aryna Sabalenka à l’égard de spec­ta­teurs ukrai­niens lors de leur affron­te­ment, Elina Svitolina a tenu à clari­fier la situa­tion, sans montrer la moindre animo­sité envers la Biélorusse.

« Il y a beau­coup d’Ukrainiens ici et, bien sûr, ils veulent que je gagne. J’espère simple­ment que les matchs entre nous se dérou­le­ront dans le respect. Parfois, lors de certains matchs que nous avons joués, j’ai égale­ment été la cible de commen­taires peu agréables à mon égard concer­nant la guerre. Sur les réseaux sociaux, les choses sont parfois un peu déformées. »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 08:54

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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