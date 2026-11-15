Elina Svitolina réalise sans aucun doute l’une des plus belles saisons de sa carrière. L’Ukrainienne s’est qualifiée cette nuit pour la finale des WTA Finals après avoir dominé Linda Noskova.
Interrogée au sujet de la polémique qui enfle sur les réseaux sociaux concernant les propos tenus par Aryna Sabalenka à l’égard de spectateurs ukrainiens lors de leur affrontement, Elina Svitolina a tenu à clarifier la situation, sans montrer la moindre animosité envers la Biélorusse.
« Il y a beaucoup d’Ukrainiens ici et, bien sûr, ils veulent que je gagne. J’espère simplement que les matchs entre nous se dérouleront dans le respect. Parfois, lors de certains matchs que nous avons joués, j’ai également été la cible de commentaires peu agréables à mon égard concernant la guerre. Sur les réseaux sociaux, les choses sont parfois un peu déformées. »
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 08:54