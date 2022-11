Ambassadrice du Masters féminin à Fort Worth, au Texas, Chris Evert est fan de la cham­pionne de l’édi­tion 2022. En confé­rence de presse, l’Américaine s’est en effet montrée très élogieuse envers Caroline Garcia.

« Je suis très impres­sionnée par elle cette année. C’est vrai­ment agréable à voir parce qu’elle a connu des périodes diffi­ciles et je pense que person­nel­le­ment, et dans son jeu de tennis, elle n’a jamais vrai­ment atteint son poten­tiel parce qu’elle a eu beau­coup d’obs­tacles. Cette année, je vois un sourire sur son visage et je la vois simple­ment écraser la balle, se placer sur la ligne de fond et frapper ses coups avec liberté et régu­la­rité, et elle sert très bien. Je pense qu’elle est enfin en train de s’af­firmer et d’at­teindre son poten­tiel – le poten­tiel que nous avons vu il y a cinq, six ou sept ans mais qui n’a jamais été exploité. J’adore la regarder. Ce sont des coups très orga­nisés, elle a un excellent timing. J’aime beau­coup son jeu ».