Comme révélé dès ce jeudi sur notre site internet, Bertrand Perret a décidé de mettre fin à sa colla­bo­ra­tion avec Caroline Garcia entamée en décembre 2021 suite à des désac­cords d’ordre « extra‐sportif ». Une déci­sion surpre­nante sur laquelle la Lyonnaise est briè­ve­ment revenue lors de la confé­rence de presse d’avant Masters au Texas.

« Je voudrais simple­ment remer­cier Bertrand pour tout le travail que nous avons fait cette année. C’était un excellent inves­tis­se­ment sur le plan personnel et profes­sionnel. Nous sommes partis de loin et nous sommes arrivés au sommet à la fin de la saison. J’ai décidé de quitter l’équipe après le Mexique, et j’ai respecté cette déci­sion. Et main­te­nant je dois me concen­trer sur le présent, sur l’ac­tion, ma meilleure prépa­ra­tion que je peux avoir pour jouer ce tournoi. C’est un grand tournoi. Je dois donc garder l’es­prit clair et me concen­trer sur le moment présent. »