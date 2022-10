Caroline Garcia s’est quali­fiée pour le Masters grâce à une super fin de saison avec notam­ment trois titres remportés dont un WTA 1000. Cet événe­ment majeur qui clôt la saison débu­tera cette nuit au Texas. Caroline Garcia a hérité d’un groupe relevé notam­ment constitué de la numéro une mondiale, Iga Swiatek et des deux Américaines, Jessica Pegula et Cori Gauff.

La Lyonnaise aura fort à faire dés son entrée en lice dans la nuit de lundi à mardi face à la plus jeune de ces oppo­santes, Coco Gauff.

La Française s’est d’ailleurs « confiée » auprès de nos confrères de L’Équipe à ce sujet. Elle a révélé être très admi­ra­tive du parcours et de la matu­rité de l’américaine.

« C’est une joueuse et aussi une femme très impres­sion­nante. Elle a explosé très jeune et elle était déjà très mature pour gérer la situa­tion. Ici, elle joue le simple et le double, je ne sais pas comment elles font avec Jessica (Pegula), c’est incroyable. Elle est très impres­sion­nante, elle progresse énor­mé­ment. On ne dirait pas qu’elle a 18 ans, elle donne la sensa­tion d’être sur le circuit depuis cinq ans. J’aurais aimé être comme elle à 18 ans ! Elle est géniale pour le tennis et le tennis féminin » a declaré Caroline Garcia