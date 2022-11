L’équation était simple, il fallait que la Lyonnaise l’emporte pour se quali­fier dans le dernier carré. Et Caroline Garcia a rempli cette mission en s’imposant en trois manches (4−6, 6–1, 7–6 (5)) en faisant preuve d’un sacré courage.

Après une première manche où elle était trop timide, la Française a passé vrai­ment la vitesse supé­rieure en mettant en place enfin son jeu offensif. Et cela a payé puisqu’elle prenait vite ses distances face à une Daria Kasatkina dépassée. Dans l’ultime manche, Caro prenait rapi­de­ment le service de la Russe.

On pensait alors qu’elle allait très vite bouclé cette rencontre déci­sive. Mais ce fut loin d’être le cas et le bras de fer avait bien lieu et notam­ment sur le jeu de service de Caro à 3–2 où Daria réali­sait deux points assez fantas­tiques avec notam­ment un passing long de ligne fabu­leux. Cette série lui donnait confiance et elle repre­nait les commandes avec auto­rité (4−3).

Garcia gardait quand même son rythme et ne lâchait rien même si quelques fois elle aurait pu prendre un peu moins de risques. La fin du match était plutôt stres­sante et Daria trou­vait souvent les lignes. Elle obte­nait même une balle de break presque syno­nyme de balle de match. Heureusement Caro lâchait un smash super limite et puis par la suite un ace salvateur.

Par la suite à 40–15 sur son service, Kasatkina commet­tait presque l’irréparable avec deux doubles fautes mais la Lyonnaise qui obte­nait six balles de break ne parve­nait pas à trans­former l’essai (4−5) avec quelques retours « bâches » indignes du Masters.

Au final, c’est le tie‐break qui allait livrer le verdict de ce duel très serré. Et comme c’est géné­ra­le­ment le cas c’est celle qui sert le mieux qui partait avec un avan­tage décisif (7−5). Garcia ne déro­geait pas à la règle et bouclait une rencontre qui avait tenu toutes des promesses.