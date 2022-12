Dans l’in­ter­view qu’elle nous a accordée, Caroline Garcia est revenue sur le soutien qu’elle avait eu de la part des autres cham­pionnes française.

A l’issue de sa victoire en finale, Marion Bartoli, Mary Pierce et Amélie Mauresmo l’ont bien sûr appelé pour la féli­citer. Extraits.

Comment te places‐tu par rapport à Amélie Mauresmo, Mary Pierce ou Marion Bartoli ? Tu as peut‐être plus de simi­li­tudes avec Marion : ton père qui t’entraîne et ce côté un peu « hors système » ?

J’ai reçu des messages des trois. Elles sont d’immenses cham­pionnes du tennis fran­çais et inter­na­tional. Elles ont gagné des Grands Chelems… Avec Marion, nous avons plus de simi­li­tudes dans la façon dont nous y sommes arri­vées qu’avec Amélie, dont je me sens pour­tant plus proche, si l’on doit comparer.