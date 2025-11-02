Adepte des fameux bagels, Iga a déroulé pour son entrée en lice au Masters à Ryad. Elle a carrément roulé sur l’Américaine (6−1, 6–2).
Interrogée par Tennis Channel au sujet du plaisir que l’on prend à gagner aussi facilement, Iga a expliqué que l’on atteignait finalement une sorte de plénitude.
« C’est une sensation incroyable quand tout se déroule comme prévu et que tous vos efforts sont récompensés. Ce n’est pas toujours possible d’atteindre cet état de grâce au tennis. J’essaie simplement de savourer l’instant présent, de comprendre ce qui a fonctionné et de reproduire cette stratégie lors des prochains matchs »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 08:09