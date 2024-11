À l’oc­ca­sion de la journée des médias sur le Masters féminin, qui a lieu cette année à Riyad, en Arabie saou­dite, les huit joueuses quali­fiées pour ces WTA Finals sont passées en confé­rence de presse.

C’était donc l’oc­ca­sion de revoir Iga Swiatek, absente depuis sa défaite en quarts de finale de l’US Open et dépos­sédée de son trône par sa grande rivale, Aryna Sabalenka. Interrogée à ce sujet, la tenante du titre a rendu hommage à la Biélorusse tout en affi­chant sa détermination.

« Il est évident que nous nous battons tous les deux pour cette place. Je veux évidem­ment jouer mon meilleur jeu ici et gagner ce tournoi. Je vais me concen­trer sur mon premier match et tout faire étape par étape. C’était en tout cas sympa de s’en­traîner avec Aryna parce que ça faisait un moment qu’on ne l’avait pas fait, depuis proba­ble­ment 2022. Cela fait long­temps. Je ne sais pas vrai­ment pour­quoi (sourire). Oui, c’était un très bon entraî­ne­ment. C’est une grande joueuse. Elle mérite d’être numéro 1 mondiale, mais il est certain que je vais me battre pour être à cette place. »