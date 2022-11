Battue (6−3, 6–7 (5), 5–7) par la toujours impré­vi­sible Sabalenka, Ons Jabeur n’a pas très bien démarré son Masters même si l’issue du duel aurait pu être en sa faveur.

La Tunisienne avait donc logi­que­ment des regrets : « On est toutes les deux impré­vi­sibles, tout le monde le sait. Après comme à son habi­tude, j’ai envie de dire qu’elle pouvait frapper beau­coup de coups gagnants comme des fautes directes. En fait, avec le recul, je me dis que j’au­rais dû être plus concen­trée sur certains moments clés du match. Ce n’est pas un bon départ mais j’ai encore ma chance. Généralement, il est diffi­cile de dormir après une défaite comme celle‐ci. »

Dans l’autre rencontre de la nuit Pegula a été dominée par Sakkari en deux manches : 7–6 (6), 7–6 (4).