Lorsque les huit joueuses les plus perfor­mantes de la saison sont arri­vées à Cancun où elles vont parti­ciper au Masters de fin d’année, elles ont été très surprises de décou­vrir seule­ment deux courts d’entraînement dispo­nibles et surtout un court central encore en construction !

En confé­rence de presse avant le début du tournoi, Ons Jabeur a fait passer un message à la WTA.

Ons Jabeur hopes the late court construc­tion for WTA Finals will never happen again :



“I mean, obviously as a player, I wish the stadium was ready couple of days before in order to have a better prepa­ra­tion & every­thing. I don’t want to take the effort that the construc­tion team… pic.twitter.com/oxcOkFAJ8S