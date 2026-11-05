C’est une scène plutôt cocasse qui s’est déroulée en marge des WTA Finals, qui se tien­dront cette année à Indian Wells, du 8 au 15 novembre.

En effet, après une séance d’en­traî­ne­ment avec Mirra Andreeva, Jessica Pegula a été surprise en pleine conver­sa­tion avec son entraî­neur. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Américaine n’a pas mâché ses mots au sujet de la jeune Russe, dont elle semble parti­cu­liè­re­ment agacée par le comportement.

Pegula s’est notam­ment montrée très critique envers l’at­ti­tude d’Andreeva à l’égard de son entraî­neuse, Conchita Martinez.

POLÉMICA HISTÓRICA EN EL TENIS FEMENINO 😳



​Se escuchó a Jessica Pegula hablando con su entre­nador y criti­cando a Mirra Andreeva en la previa de las WTA Finals.



​🗣 « Perdí el respeto por ella. Es una buena chica, pero nece­sita madurar. No sé si es porque no sabe cómo… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 5, 2026

« J’ai perdu le respect que j’avais pour elle. C’est une bonne fille, mais elle a besoin de mûrir. Je ne sais pas si c’est parce qu’elle ne sait pas comment gérer la situa­tion. Si j’étais son entraî­neuse et que ma joueuse venait de disputer quatre très bons jeux, qu’elle menait 4–0, puis qu’elle se mettait en colère contre moi et me pour­sui­vait… Je lui dirais de ne pas me parler sur ce ton. Elle est méchante… » a déclaré Pegula.

On ne sait pas si Jessica Pegula avait conscience d’être filmée au moment de cette discus­sion, mais une chose est sûre : ces décla­ra­tions, parti­cu­liè­re­ment sévères, risquent de faire beau­coup parler dans les prochains jours.