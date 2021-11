Anett Kontaveit, incon­tes­ta­ble­ment la joueuse la plus en forme de cette fin de saison, avait endossé, sans vrai­ment le vouloir, le statut de favo­rite au Masters féminin. En finale face à Garbine Muguruza, cette pres­sion l’a un peu inhibée.

« Je pense que tout était dû à la nervo­sité. Je me suis sentie très anxieuse sur le court. Je ne suis jamais rentré dans le match, je ne me sentais pas très à l’aise. Mais ce tournoi m’a servi de grand appren­tis­sage et j’ai beau­coup à apprendre. Je lui attribue tout le mérite de la victoire. Elle a été super », a expliqué l’Estonienne, quand même très satis­faite de son année 2021.