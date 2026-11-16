S’il est certes plus facile de prononcer un tel discours après une victoire, Mirra Andreeva a au moins eu le mérite de le faire.
Invitée à s’exprimer lors de la cérémonie de remise des prix après sa victoire en finale du Masters féminin contre Elina Svitolina, la joueuse russe a eu des mots plus qu’attentionnés à l’attention de sa collègue ukrainienne, avec qui les relations ne sont pas forcément très bonnes à cause de la guerre entre leur deux pays.
« Félicitations à Elina et son équipe pour cette superbe semaine. Je sais que c’est très dur de perdre en finale mais tu as réalisé une magnifique saison. Tu as une petite fille, tu es une mère incroyable et faire ce que tu fais est très dur. Je ne saurais pas dire à quel point c’est difficile de faire ça mais je souhaitais à féliciter et te souhaiter tout le meilleur pour la saison prochaine. »
Publié le lundi 16 novembre 2026 à 17:57