S’il est certes plus facile de prononcer un tel discours après une victoire, Mirra Andreeva a au moins eu le mérite de le faire.

Invitée à s’ex­primer lors de la céré­monie de remise des prix après sa victoire en finale du Masters féminin contre Elina Svitolina, la joueuse russe a eu des mots plus qu’at­ten­tionnés à l’at­ten­tion de sa collègue ukrai­nienne, avec qui les rela­tions ne sont pas forcé­ment très bonnes à cause de la guerre entre leur deux pays.

👏👏👏Речь Мирры Андреевой после победы.

Она обратилась к украинской сопернице, сказав ей то, что Свитолина хотела услышать.

Что та прекрасная мать, у которой растёт маленькая дочь, и то, что она понимает, как тяжело проигрывать.

На удивление, Свитолина не закрыла уши руками, как pic.twitter.com/S441E0L6tp — ELENA (@ma3efaka) November 16, 2026

« Félicitations à Elina et son équipe pour cette superbe semaine. Je sais que c’est très dur de perdre en finale mais tu as réalisé une magni­fique saison. Tu as une petite fille, tu es une mère incroyable et faire ce que tu fais est très dur. Je ne saurais pas dire à quel point c’est diffi­cile de faire ça mais je souhai­tais à féli­citer et te souhaiter tout le meilleur pour la saison prochaine. »