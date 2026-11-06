Quelques semaines après l’annonce de son divorce avec Gaël Monfils, Elina Svitolina repart au combat sur le circuit et pas pour n’importe quel tournoi : le Masters, qui se tiendra à Indian Wells du 8 au 15 novembre.

Et pour ce pres­ti­gieux événe­ment, qu’elle a d’ailleurs remporté en 2018, l’Ukrainienne ne sera pas accom­pa­gnée de son coach habi­tuel mais de son compa­triote Sergiy Stakhovsky. La 6e mondiale a expliqué ce choix dans des propos relayés par le média BTU.

« En ce qui concerne Sergiy : nous nous sommes retrouvés dans une situa­tion où la femme d’Andy Battles (l’entraîneur attitré d’Elina Svitolina) est enceinte. Déjà à Roland‐Garros, il m’avait dit qu’il était probable qu’elle accouche à la fin de la saison. Il y avait donc un risque qu’il ne puisse pas être ici avec moi. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé, puisqu’elle doit accou­cher cette semaine. C’est pour­quoi, dès l’été dernier, j’ai réfléchi à qui je pour­rais faire appel. J’ai tout de suite pensé à Sergiy car je le connais depuis très long­temps, nous nous entraî­nons beau­coup ensemble quand je suis en Ukraine, et il m’aide déjà beau­coup. Pour moi, ça a été une déci­sion très facile à prendre, et c’est une bonne chose que nous ayons eu l’occasion de travailler ensemble lors de la Billie Jean King Cup : il a pu voir comment jouent diffé­rentes joueuses et s’est ainsi fami­lia­risé avec le tennis. C’était donc une déci­sion facile à prendre pour moi, et je suis ravie qu’il ait accepté de m’aider cette semaine. »

Pour rappel, Sergiy Stakhovsky, ancien 31e joueur mondial, avait été l’un des premiers à s’engager auprès des forces armées de son pays lorsque la Russie avait décidé d’envahir l’Ukraine en février 2022.