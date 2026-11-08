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La déci­sion forte d’Aryna Sabalenka : « Je cherche à me retrouver »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Dans ses propos relayés par Sportskeeda avant le début du Masters féminin, qui commence ce dimanche à Indian Wells, Aryna Sabalenka a expliqué sa déci­sion de recom­mencer à travailler avec un psychologue.

« J’ai recom­mencé à travailler avec un psycho­logue car j’ai l’impression qu’en ce moment, j’avais vrai­ment besoin de quelqu’un pour m’aider à me retrouver. J’essaie d’arrêter de trop réflé­chir, de faire davan­tage confiance à mon instinct et de laisser certaines choses derrière moi. C’est un travail important. »

Pour rappel, la Biélorusse n’a plus gagné de titre depuis son Sunshine Double (Indian Wells‐Miami) en mars dernier, et a vu Elena Rybakina lui ravir la première place mondiale à l’US Open en septembre dernier.

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 13:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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