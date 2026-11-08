Dans ses propos relayés par Sportskeeda avant le début du Masters féminin, qui commence ce dimanche à Indian Wells, Aryna Sabalenka a expliqué sa déci­sion de recom­mencer à travailler avec un psychologue.

« J’ai recom­mencé à travailler avec un psycho­logue car j’ai l’impression qu’en ce moment, j’avais vrai­ment besoin de quelqu’un pour m’aider à me retrouver. J’essaie d’arrêter de trop réflé­chir, de faire davan­tage confiance à mon instinct et de laisser certaines choses derrière moi. C’est un travail important. »

Pour rappel, la Biélorusse n’a plus gagné de titre depuis son Sunshine Double (Indian Wells‐Miami) en mars dernier, et a vu Elena Rybakina lui ravir la première place mondiale à l’US Open en septembre dernier.