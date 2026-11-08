Dans ses propos relayés par Sportskeeda avant le début du Masters féminin, qui commence ce dimanche à Indian Wells, Aryna Sabalenka a expliqué sa décision de recommencer à travailler avec un psychologue.
« J’ai recommencé à travailler avec un psychologue car j’ai l’impression qu’en ce moment, j’avais vraiment besoin de quelqu’un pour m’aider à me retrouver. J’essaie d’arrêter de trop réfléchir, de faire davantage confiance à mon instinct et de laisser certaines choses derrière moi. C’est un travail important. »
Pour rappel, la Biélorusse n’a plus gagné de titre depuis son Sunshine Double (Indian Wells‐Miami) en mars dernier, et a vu Elena Rybakina lui ravir la première place mondiale à l’US Open en septembre dernier.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.