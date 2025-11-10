AccueilVidéosLa réaction d'Elena Rybakina après avoir empoché le plus gros prize money...
VidéosWTA Finals

La réac­tion d’Elena Rybakina après avoir empoché le plus gros prize money de l’his­toire du tennis

Thomas S
Par Thomas S

-

157

Cinq millions et deux cent trente cinq milles dollars. Voici le chèque remportée par Elena Rybakina après sa victoire sur le Masters féminin de Riyad, en Arabie Saoudite. C’est tout simple­ment le plus gros prize money de l’his­toire du tennis, hors exhibition. 

Un montant qui a de quoi faire sourire l’in­té­ressée. Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse après sa victoire en finale contre Aryna Sabalenka, la Kazakhstanaise n’a pas caché son enthou­siasme avant de rela­ti­viser un peu. 

« C’est un montant énorme et, honnê­te­ment, je ne pense pas beau­coup à cela. Mais, évidem­ment, c’est génial, et nous devons abso­lu­ment bien fêter ça avec l’équipe et la famille et tout le monde. »

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 17:17

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters de Turin en direct !
Article suivant
« Djokovic tricheur et anti‐vax », un célèbre présen­ta­teur présente ses excuses au joueur serbe

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.