Cinq millions et deux cent trente cinq milles dollars. Voici le chèque remportée par Elena Rybakina après sa victoire sur le Masters féminin de Riyad, en Arabie Saoudite. C’est tout simple­ment le plus gros prize money de l’his­toire du tennis, hors exhibition.

Un montant qui a de quoi faire sourire l’in­té­ressée. Interrogée à ce sujet en confé­rence de presse après sa victoire en finale contre Aryna Sabalenka, la Kazakhstanaise n’a pas caché son enthou­siasme avant de rela­ti­viser un peu.

Elena Rybakina's reaction to hearing that she earned $5,235,000 for winning the WTA Finals in Riyadh.



« C’est un montant énorme et, honnê­te­ment, je ne pense pas beau­coup à cela. Mais, évidem­ment, c’est génial, et nous devons abso­lu­ment bien fêter ça avec l’équipe et la famille et tout le monde. »