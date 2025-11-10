Cinq millions et deux cent trente cinq milles dollars. Voici le chèque remportée par Elena Rybakina après sa victoire sur le Masters féminin de Riyad, en Arabie Saoudite. C’est tout simplement le plus gros prize money de l’histoire du tennis, hors exhibition.
Un montant qui a de quoi faire sourire l’intéressée. Interrogée à ce sujet en conférence de presse après sa victoire en finale contre Aryna Sabalenka, la Kazakhstanaise n’a pas caché son enthousiasme avant de relativiser un peu.
Elena Rybakina's reaction to hearing that she earned $5,235,000 for winning the WTA Finals in Riyadh.
« C’est un montant énorme et, honnêtement, je ne pense pas beaucoup à cela. Mais, évidemment, c’est génial, et nous devons absolument bien fêter ça avec l’équipe et la famille et tout le monde. »
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 17:17