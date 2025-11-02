AccueilWTAWTA FinalsLe trou de mémoire d'Aryna Sabalenka après sa victoire contre Jasmine Paolini...
Le trou de mémoire d’Aryna Sabalenka après sa victoire contre Jasmine Paolini : « Je suis surtout satis­faite du fait de ne pas avoir perdu mon service. Enfin… si, bien sûr, j’ai perdu mon service »

Assurée de terminer la saison à la place de numéro 1 mondial suite à son entrée en lice réussie sur le Masters féminin (6−3, 6–1 face à Jasmine Paolini), Aryna Sabalenka a exprimé sa fierté lors de son inter­view sur le court avant de rencon­trer un petit trou de mémoire concer­nant la rencontre. 

« C’est vrai­ment très spécial. Je suis très heureuse et fière du travail accompli et du fait que je m’amé­liore de jour en jour. J’espère que nous allons conti­nuer sur cette lancée. J’espère que nous pour­rons rester à cette place », a déclaré la Biélorusse avant d’évo­quer les circons­tances de sa victoire. « Je suis surtout satis­faite de ma concen­tra­tion aujourd’hui et du fait de ne pas avoir perdu mon service. Enfin… si, bien sûr, j’ai perdu mon service. »

