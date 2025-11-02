Assurée de terminer la saison à la place de numéro 1 mondial suite à son entrée en lice réussie sur le Masters féminin (6−3, 6–1 face à Jasmine Paolini), Aryna Sabalenka a exprimé sa fierté lors de son interview sur le court avant de rencontrer un petit trou de mémoire concernant la rencontre.
“I’m mostly happy with my focus today and that I didn’t drop my serve. I mean… yes, of course, I did drop my serve.” 😂
« C’est vraiment très spécial. Je suis très heureuse et fière du travail accompli et du fait que je m’améliore de jour en jour. J’espère que nous allons continuer sur cette lancée. J’espère que nous pourrons rester à cette place », a déclaré la Biélorusse avant d’évoquer les circonstances de sa victoire. « Je suis surtout satisfaite de ma concentration aujourd’hui et du fait de ne pas avoir perdu mon service. Enfin… si, bien sûr, j’ai perdu mon service. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 16:46