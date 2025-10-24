AccueilWTAWTA FinalsLes huit joueuses qualifiées pour le Masters sont connues
WTA Finals

Les huit joueuses quali­fiées pour le Masters sont connues

Thomas S
Thomas S

-

À une semaine du début de l’édi­tion 2025 du Masters féminin, qui aura lieu à Riyad, en Arabie Saoudite (du 1er au 8 novembre), les huit joueuses quali­fiées sont enfin connues.

Auteur d’une fin de saison canon, Elena Rybakina, après sa quali­fi­ca­tion ce vendredi pour les demi‐finales du tournoi de Tokyo, a validé son billet d’en­trée sur ces WTA Finals aux côtés d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys et Jasmine Paolini.

Un plateau de très haut niveau pour conclure l’année 2025 en beauté.

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 16:28

