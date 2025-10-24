À une semaine du début de l’édi­tion 2025 du Masters féminin, qui aura lieu à Riyad, en Arabie Saoudite (du 1er au 8 novembre), les huit joueuses quali­fiées sont enfin connues.

Auteur d’une fin de saison canon, Elena Rybakina, après sa quali­fi­ca­tion ce vendredi pour les demi‐finales du tournoi de Tokyo, a validé son billet d’en­trée sur ces WTA Finals aux côtés d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys et Jasmine Paolini.

Qualification secured in DRAMATIC fashion ! 👏@lenarybakina has booked her place at the #WTAFinalsRiyadh through the PIF Race to the WTA Finals. She’ll be compe­ting in Riyadh thanks to two WTA 500 titles, plus a string of semi­fi­nals inclu­ding the most recent in Tokyo, ensu­ring… pic.twitter.com/CJUytYS0r8 — wta (@WTA) October 24, 2025

Un plateau de très haut niveau pour conclure l’année 2025 en beauté.