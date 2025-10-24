À une semaine du début de l’édition 2025 du Masters féminin, qui aura lieu à Riyad, en Arabie Saoudite (du 1er au 8 novembre), les huit joueuses qualifiées sont enfin connues.
Auteur d’une fin de saison canon, Elena Rybakina, après sa qualification ce vendredi pour les demi‐finales du tournoi de Tokyo, a validé son billet d’entrée sur ces WTA Finals aux côtés d’Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys et Jasmine Paolini.
Qualification secured in DRAMATIC fashion ! 👏@lenarybakina has booked her place at the #WTAFinalsRiyadh through the PIF Race to the WTA Finals. She’ll be competing in Riyadh thanks to two WTA 500 titles, plus a string of semifinals including the most recent in Tokyo, ensuring… pic.twitter.com/CJUytYS0r8— wta (@WTA) October 24, 2025
Un plateau de très haut niveau pour conclure l’année 2025 en beauté.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 16:28