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Les huit joueuses quali­fiées pour le Masters sont connues !

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Si le suspens reste entier du côté des hommes, avec notam­ment une lutte entre Rafael Jodar et Novak Djokovic, les huit joueuses quali­fiées pour le Masters féminin sont désor­mais connues après l’abandon de Marta Kostyuk en huitièmes de finale du WTA 500 de Ningbo. 

Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina, Karolina Muchova et Linda Noskova ont décroché leur ticket pour les WTA Finals, qui auront lieu cette année à Indian Wells, du 8 au 15 novembre. 

A noter que Marta Kostyuk sera la première remplaçante. 

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 17:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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