Si le suspens reste entier du côté des hommes, avec notamment une lutte entre Rafael Jodar et Novak Djokovic, les huit joueuses qualifiées pour le Masters féminin sont désormais connues après l’abandon de Marta Kostyuk en huitièmes de finale du WTA 500 de Ningbo.
Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina, Karolina Muchova et Linda Noskova ont décroché leur ticket pour les WTA Finals, qui auront lieu cette année à Indian Wells, du 8 au 15 novembre.
Ya se conoce de forma OFICIAL ‼️ las 8 jugadoras que disputarán este año las WTA Finals de Indian Wells (sí, se jugará allí).🇰🇿 Elena Rybakina 🇧🇾 Aryna Sabalenka 🇷🇺 Mirra Andreeva 🇺🇸 Jessica Pegula 🇺🇸 Coco Gauff 🇺🇦 Elina Svitolina 🇨🇿 Karolina Muchova 🇨🇿 Linda Noskova https://t.co/jnjd2ek9J0— José Morón (@jmgmoron) October 21, 2026
A noter que Marta Kostyuk sera la première remplaçante.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 17:40