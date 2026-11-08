Alors qu’elle s’apprêtait à répondre aux questions de Canal + Pologne à Indian Wells, où va commencer le Masters féminin, Elena Rybakina a dû interrompre l’interview.
La numéro 1 mondiale a expliqué qu’elle ne se sentait pas bien, avant de déclarer forfait un peu plus tard pour les WTA Finals.
« C’est avec une grande tristesse que j’annonce à tous mes fans et à tous ceux qui me soutiennent que je dois malheureusement déclarer forfait pour les WTA Finals de cette année. J’ai vécu une saison incroyable, mais mon corps n’est tout simplement pas prêt physiquement pour la compétition. Je vais passer un peu de temps chez moi à me reposer et à récupérer, afin de me préparer pour la saison 2027. Le Masters est un tournoi très spécial et je souhaite bonne chance à toutes les participantes cette semaine », a écrit la Kazakhstanaise qui est donc remplacée par Marta Kostyuk, première remplaçante.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.