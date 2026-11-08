Alors qu’elle s’apprêtait à répondre aux ques­tions de Canal + Pologne à Indian Wells, où va commencer le Masters féminin, Elena Rybakina a dû inter­rompre l’interview.

La numéro 1 mondiale a expliqué qu’elle ne se sentait pas bien, avant de déclarer forfait un peu plus tard pour les WTA Finals.

Elena Rybakina miała poroz­ma­wiać z @SaKostecka przed rozpoczę­ciem WTA Finals, jednak osta­tecznie do rozmowy nie doszło, a teni­sistka osta­tecznie wyco­fała się z turnieju.



Życzymy szyb­kiego powrotu do zdrowia ! pic.twitter.com/lhkY5tPiXx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 7, 2026

« C’est avec une grande tris­tesse que j’annonce à tous mes fans et à tous ceux qui me soutiennent que je dois malheu­reu­se­ment déclarer forfait pour les WTA Finals de cette année. J’ai vécu une saison incroyable, mais mon corps n’est tout simple­ment pas prêt physi­que­ment pour la compé­ti­tion. Je vais passer un peu de temps chez moi à me reposer et à récu­pérer, afin de me préparer pour la saison 2027. Le Masters est un tournoi très spécial et je souhaite bonne chance à toutes les parti­ci­pantes cette semaine », a écrit la Kazakhstanaise qui est donc remplacée par Marta Kostyuk, première remplaçante.