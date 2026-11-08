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Les images inquié­tantes de la numéro 1 mondiale en inter­view avant son forfait pour le Masters

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’elle s’apprêtait à répondre aux ques­tions de Canal + Pologne à Indian Wells, où va commencer le Masters féminin, Elena Rybakina a dû inter­rompre l’interview.

La numéro 1 mondiale a expliqué qu’elle ne se sentait pas bien, avant de déclarer forfait un peu plus tard pour les WTA Finals.

« C’est avec une grande tris­tesse que j’annonce à tous mes fans et à tous ceux qui me soutiennent que je dois malheu­reu­se­ment déclarer forfait pour les WTA Finals de cette année. J’ai vécu une saison incroyable, mais mon corps n’est tout simple­ment pas prêt physi­que­ment pour la compé­ti­tion. Je vais passer un peu de temps chez moi à me reposer et à récu­pérer, afin de me préparer pour la saison 2027. Le Masters est un tournoi très spécial et je souhaite bonne chance à toutes les parti­ci­pantes cette semaine », a écrit la Kazakhstanaise qui est donc remplacée par Marta Kostyuk, première remplaçante.

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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