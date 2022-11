En plus d’avoir vécu un cauchemar sur le plan sur le plan sportif lors du Masters, avec six défaites au total, en simple et en double, Coco Gauff a déçu l’une de ses plus grandes fans. Une maman a en effet partagé la décep­tion de sa fille après que la septième joueuse mondiale ait refusé de lui signer un auto­graphe. Un texte qui circule actuel­le­ment sur les réseaux sociaux.

i’m gonna cry this is heart shat­te­ring pic.twitter.com/8nqvHWj7oD — coco’s #1 fan 🌟 (@cocogoOFF) November 7, 2022

« Ma fille a 12 ans, elle joue au tennis et admire Coco. Je lui ai acheté la New Balance signa­ture de Coco cette semaine. Je lui ai aussi fait la surprise de lui offrir des billets au premier rang pour assister à son match de double vendredi et à son match de simple ce soir. Le premier soir, elle a essayé de faire signer sa chaus­sure ou sa balle mais Coco n’en a signé que 4 et est partie. Ma fille était dévastée et a pleuré sur le chemin du retour. J’ai dit à Elyse qu’elle avait encore demain, qu’elle était fière d’avoir pu la voir jouer. Le lende­main, ma fille a fait un signe. Nous avions des billets au premier rang, Coco a dû marcher jusqu’à nous avant de sortir. Elle a regardé Elyse, n’a rien signé et est partie. Je comprends que vous soyez boule­versée après votre défaite mais beau­coup de petites filles vous admirent. J’enseigne à ma fille à ne pas être une mauvaise perdante, mais comment puis‐je le faire quand sa joueuse préféré ne la regarde même pas quand elle perd. Elle ne voulait l’au­to­graphe de personne d’autre que Coco. On t’aime, Coco ».