Heureuse comme beau­coup après le sacre de Caroline Garcia sur le Masters cette nuit, Amélie Mauresmo, qui a elle aussi remporté ce tournoi pres­ti­gieux en 2005, a fait part de sa grande satis­fac­tion de voir la Lyonnais soulever ce trophée après une deuxième partie de saison époustouflante.

« C’est une compé­ti­tion très dure à remporter même si c’est moins diffi­cile qu’un Grand Chelem pour deux raisons : la première, c’est qu’on a le droit à l’erreur (NDLR : on peut perdre un match en poule comme Garcia face à Swiatek) et la deuxième c’est que cela dure une semaine au lieu de deux. Quand tu gamberges, la gestion est plus simple sur une semaine. On connaît le jeu de Caro depuis dix ans, on sait qu’elle a le poten­tiel pour aller cher­cher un Grand Chelem. J’espère que ses pépins sont derrière elle. Elle n’a pas l’air usée physi­que­ment. À ce moment‐là, le champ des possibles est large. »