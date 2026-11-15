Si Jessica Pegula avait tenu à s’excuser après avoir critiqué le comportement de Mirra Andreeva lors d’une session d’entraînement avant le début du Masters féminin, on peut imaginer que la joueuse russe avait à coeur de battre l’Américaine en demi‐finale de ce même tournoi. Et c’est exactement ce qu’elle a fait avec un succès en deux sets et moins d’1h30 de jeu (6−3, 6–4).
De passage en conférence de presse après sa qualification en finale, Mirra a expliqué qu’elle avait eu beaucoup de mal à lire le jeu de son adversaire du jour.
« C’était une sensation vraiment bizarre, parce que je n’avais aucune idée de la façon dont elle jouait réellement pendant le match. Et d’emblée, c’était la demi‐finale d’un tournoi aussi important. Je savais donc que je n’avais pas le droit à l’erreur. Et je savais que je devais comprendre ce qu’elle fait sur le court et comment la mettre mal à l’aise elle aussi. Parce que je savais que c’était maintenant ou jamais. C’était donc un peu une question de vie ou de mort à ce stade. Donc oui, c’était très intéressant, mais je ne comprends toujours pas vraiment ce qu’elle fait sur le court, car c’est en fait l’une de ces joueuses dont, quand je la regardais jouer, je n’arrivais tout simplement pas à anticiper où ses coups allaient atterrir. Elle a juste une telle technique, différente que d’habitude, quand je regarde une joueuse, je peux en gros voir si elle va jouer en croisé ou le long de la ligne. Et là, je la regarde et je me dis : “Mais qu’est-ce qu’elle fait ?” Je n’arrivais tout simplement pas à comprendre ce qu’elle faisait sur le court. »
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 13:12