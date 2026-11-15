Si Jessica Pegula avait tenu à s’ex­cuser après avoir critiqué le compor­te­ment de Mirra Andreeva lors d’une session d’en­traî­ne­ment avant le début du Masters féminin, on peut imaginer que la joueuse russe avait à coeur de battre l’Américaine en demi‐finale de ce même tournoi. Et c’est exac­te­ment ce qu’elle a fait avec un succès en deux sets et moins d’1h30 de jeu (6−3, 6–4).

De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en finale, Mirra a expliqué qu’elle avait eu beau­coup de mal à lire le jeu de son adver­saire du jour.

« C’était une sensa­tion vrai­ment bizarre, parce que je n’avais aucune idée de la façon dont elle jouait réel­le­ment pendant le match. Et d’emblée, c’était la demi‐finale d’un tournoi aussi impor­tant. Je savais donc que je n’avais pas le droit à l’erreur. Et je savais que je devais comprendre ce qu’elle fait sur le court et comment la mettre mal à l’aise elle aussi. Parce que je savais que c’était main­te­nant ou jamais. C’était donc un peu une ques­tion de vie ou de mort à ce stade. Donc oui, c’était très inté­res­sant, mais je ne comprends toujours pas vrai­ment ce qu’elle fait sur le court, car c’est en fait l’une de ces joueuses dont, quand je la regar­dais jouer, je n’arrivais tout simple­ment pas à anti­ciper où ses coups allaient atterrir. Elle a juste une telle tech­nique, diffé­rente que d’habitude, quand je regarde une joueuse, je peux en gros voir si elle va jouer en croisé ou le long de la ligne. Et là, je la regarde et je me dis : “Mais qu’est-ce qu’elle fait ?” Je n’arrivais tout simple­ment pas à comprendre ce qu’elle faisait sur le court. »