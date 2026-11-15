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Mirra Andreeva, après sa victoire contre Jessica Pegula : « Je ne comprends toujours pas vrai­ment ce qu’elle fait sur le court »

Par
Thomas S
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Si Jessica Pegula avait tenu à s’ex­cuser après avoir critiqué le compor­te­ment de Mirra Andreeva lors d’une session d’en­traî­ne­ment avant le début du Masters féminin, on peut imaginer que la joueuse russe avait à coeur de battre l’Américaine en demi‐finale de ce même tournoi. Et c’est exac­te­ment ce qu’elle a fait avec un succès en deux sets et moins d’1h30 de jeu (6−3, 6–4).

De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en finale, Mirra a expliqué qu’elle avait eu beau­coup de mal à lire le jeu de son adver­saire du jour. 

« C’était une sensa­tion vrai­ment bizarre, parce que je n’avais aucune idée de la façon dont elle jouait réel­le­ment pendant le match. Et d’emblée, c’était la demi‐finale d’un tournoi aussi impor­tant. Je savais donc que je n’avais pas le droit à l’erreur. Et je savais que je devais comprendre ce qu’elle fait sur le court et comment la mettre mal à l’aise elle aussi. Parce que je savais que c’était main­te­nant ou jamais. C’était donc un peu une ques­tion de vie ou de mort à ce stade. Donc oui, c’était très inté­res­sant, mais je ne comprends toujours pas vrai­ment ce qu’elle fait sur le court, car c’est en fait l’une de ces joueuses dont, quand je la regar­dais jouer, je n’arrivais tout simple­ment pas à anti­ciper où ses coups allaient atterrir. Elle a juste une telle tech­nique, diffé­rente que d’habitude, quand je regarde une joueuse, je peux en gros voir si elle va jouer en croisé ou le long de la ligne. Et là, je la regarde et je me dis : “Mais qu’est-ce qu’elle fait ?” Je n’arrivais tout simple­ment pas à comprendre ce qu’elle faisait sur le court. »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 13:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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