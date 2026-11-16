Mirra Andreeva a frappé un grand coup lors de cette édition 2026 du Masters féminin, disputée à Indian Wells.
Titrée pour sa toute première participation, le tout sans concéder le moindre set (face à Svitolina – deux fois -, Sabalenka, Shnaider et Pegula), la Russe de 19 ans est devenue la troisième joueuse de l’histoire à réaliser une telle performance après Serena Williams (2001) et Chris Evert (1972, date de la toute première édition du Masters féminin).
Une statistique qui en dit très long sur l’exploit réalisé par la protégée de Conchita Martinez, cinq mois après son premier titre en Grand Chelem à Roland‐Garros.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.