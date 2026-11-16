Mirra Andreeva a frappé un grand coup lors de cette édition 2026 du Masters féminin, disputée à Indian Wells.

Titrée pour sa toute première parti­ci­pa­tion, le tout sans concéder le moindre set (face à Svitolina – deux fois -, Sabalenka, Shnaider et Pegula), la Russe de 19 ans est devenue la troi­sième joueuse de l’his­toire à réaliser une telle perfor­mance après Serena Williams (2001) et Chris Evert (1972, date de la toute première édition du Masters féminin).

📊 Pour la 3e fois dans l’his­toire du Masters une joueuse a remporté le tournoi dès sa toute première parti­ci­pa­tion sans avoir concédé le moindre set :

▪️ 1972* : Chris Evert 🇺🇸

▪️ 2001 : Serena Williams 🇺🇸

🆕 2026 : Mirra Andreeva 🇷🇺



✍️* 1972 corres­pond à la toute première… pic.twitter.com/B5cxFpaK8f — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 15, 2026

Une statis­tique qui en dit très long sur l’ex­ploit réalisé par la protégée de Conchita Martinez, cinq mois après son premier titre en Grand Chelem à Roland‐Garros.