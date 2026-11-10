Après sa victoire contre Elina Svitolina lors de son premier match de poules du Masters (6−4, 6–0), la Russe, 3e mondial, a évoqué les critiques et surtout les excuses de l’Américaine, 5e mondiale.
« J’ai beaucoup apprécié qu’elle vienne me voir le jour même, il ne s’était écoulé que deux heures après la sortie de la vidéo. Évidemment, elle m’a présenté ses excuses, donc il n’y a aucun drama ni quoi que ce soit. Maintenant, on peut en rire, donc je pense que c’est ce qu’il y a de plus important. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.