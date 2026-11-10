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Mirra Andreeva sur les critiques de Jessica Pegula à son encontre : « J’ai beau­coup apprécié qu’elle vienne me voir le jour même pour me présenter ses excuses »

Par
Baptiste Mulatier
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« C’est une bonne fille, mais elle se comporte comme une diva. Elle a besoin d’une leçon d’humilité », lâchait récem­ment Jessica Pegula à propos de Mirra Andreeva lors d’une discus­sion avec son entraî­neur, sans savoir qu’ils étaient filmés avec des micros à proxi­mité.

Après sa victoire contre Elina Svitolina lors de son premier match de poules du Masters (6−4, 6–0), la Russe, 3e mondial, a évoqué les critiques et surtout les excuses de l’Américaine, 5e mondiale. 

« J’ai beau­coup apprécié qu’elle vienne me voir le jour même, il ne s’était écoulé que deux heures après la sortie de la vidéo. Évidemment, elle m’a présenté ses excuses, donc il n’y a aucun drama ni quoi que ce soit. Maintenant, on peut en rire, donc je pense que c’est ce qu’il y a de plus important. »

Fin de la polémique. 

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 09:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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