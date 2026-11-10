« C’est une bonne fille, mais elle se comporte comme une diva. Elle a besoin d’une leçon d’humilité », lâchait récem­ment Jessica Pegula à propos de Mirra Andreeva lors d’une discus­sion avec son entraî­neur, sans savoir qu’ils étaient filmés avec des micros à proxi­mité.

Après sa victoire contre Elina Svitolina lors de son premier match de poules du Masters (6−4, 6–0), la Russe, 3e mondial, a évoqué les critiques et surtout les excuses de l’Américaine, 5e mondiale.

« J’ai beau­coup apprécié qu’elle vienne me voir le jour même, il ne s’était écoulé que deux heures après la sortie de la vidéo. Évidemment, elle m’a présenté ses excuses, donc il n’y a aucun drama ni quoi que ce soit. Maintenant, on peut en rire, donc je pense que c’est ce qu’il y a de plus important. »

« Obviously, she apolo­gized, so there’s no drama or anything behind it. Now we’re able to laugh about it so I think that’s the most impor­tant. »



As expected, Mirra Andreeva says every­thing is all good between her and Jessica Pegula after hot mic gate. pic.twitter.com/Oo4pdd49i2 — Christian’s Court (@christianscourt) November 10, 2026

Fin de la polémique.