Retraitée depuis avril dernier et désor­mais direc­trice des Finales WTA pour la première édition à Riyad en Arabie Saoudite, Garbine Muguruza n’a pas hésité à aller contre‐courant de l’opi­nion géné­rale sur le calendrier.

« Aurais‐je continué à jouer si cela avait été diffé­rent ? Non, je ne pense pas, car je ne me suis jamais plaint du circuit. Il est ce qu’il est, nous avons beau­coup d’op­por­tu­nités, vous pouvez aussi faire votre propre calen­drier. Vous n’êtes pas obligé de jouer tous les tour­nois. C’est formi­dable d’avoir autant de tour­nois, autant d’op­por­tu­nités pour les joueurs qui ne font pas partie du top 50 ou du top 10. Vous pouvez alors établir votre propre calen­drier. Je ne pense pas qu’il y ait lieu de se plaindre, je pense même que c’est le contraire. Vous faites votre propre programme et vous connaissez vos capa­cités. Surtout si vous gagnez beau­coup de matches, vous vous dites, ok, peut‐être que je devrais me détendre ici, peut‐être que je devrais être plus fort ici », a déclaré l’ex‐numéro 1 mondiale dans des propos rapportés par Punto de Break.