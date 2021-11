Après sa défaite face à Karolina Pliskova lors du premier match de poule des WTA Finals de Guadalajara, Garbine Muguruza s’est bien repris contre Barbora Krejcikova (2–6, 6–3, 6–4) et peut conti­nuer à y croire. Troisième de son groupe avant son dernier match face à Anett Kontaveit, l’Espagnol a partagé son soula­ge­ment : « Je suis très heureuse de la comba­ti­vité que j’ai montrée aujourd’hui. J’ai réussi à trouver des solu­tions après un mauvais départ. Je ne servais pas bien et j’ai réalisé que dans des condi­tions comme celles‐ci, la chose la plus impor­tante est de passer son premier service. »

L’Espagnole a égale­ment fait part des progrès effec­tués sur le plan mental : « Je me dis constam­ment que je vais tout donner jusqu’à la fin. Quand les choses ne vont pas bien, je suis beau­coup moins néga­tive sur le court. J’ai appris à rester calme et à me concentrer. »