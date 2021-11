Lauréate pour la première fois de sa carrière du Masters féminin disputé à Guadalajara, au Mexique, devant des centaines de fans (victoire 6–3, 7–5 face à Kontaveit), Garbine Muguruza a remporté le 10e titre de sa carrière et le troi­sième cette saison après Dubai et Chicago. Mais ce sacre sur le Masters a une impor­tance toute parti­cu­lière pour elle. Peut‐être autant qu’une victoire sur un tournoi du Grand Chelem.

« C’est vrai­ment spécial de faire partie de l’histoire. Ce tournoi est vrai­ment spécial car il regroupe les huit meilleures joueuses de la saison et chaque match est comme une finale, c’est le tournoi le plus pres­ti­gieux. Et le fait de l’avoir remporté ici au Mexique, c’est un rêve devenu réalité. Je suis si contente de m’être de nouveau prouvée à moi‐même que je peux être la meilleure, que je peux être la « maestra » comme on dit en espa­gnol. Je pense que c’est ma meilleure année. Je n’ai peut‐être pas gagné de Grand Chelem mais je sens vrai­ment que j’ai été plus heureuse, plus stable, moins drama­tique et j’en suis vrai­ment contente. »