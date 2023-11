Alors que la deuxième demi‐finale du Masters féminin entre Sabalenka et Swiatek reprendra ce dimanche soir (pas avant 23h) après l’arrêt de la rencontre à cause des condi­tions clima­tiques toujours aussi compli­quées au Mexique, Martina Navratilova, présente sur place, à Cancun, en tant que consul­tante, a sévè­re­ment taclé le direc­teur de la WTA, Steve Simon, pour le choix de cette desti­na­tion et l’or­ga­ni­sa­tion en géné­rale qui s’est révélée être un véri­table fiasco.

« Il sera diffi­cile pour Steve de rester à son poste. Tout va dans le sens d’un départ. Cette déci­sion n’au­rait pas dû être prise si tard dans l’année. Il y a eu une succes­sion de mauvaises déci­sions. En fin de compte, Steve Simon a été le patron pendant 9 ans et nous voilà… Venir à Cancun pendant la saison des pluies ? Vous ne pouvez pas espérer qu’il ne pleuve pas et surcroît lors d’un événe­ment majeur du WTA Tour. C’était juste un tas de déci­sions. Il faut assumer les mauvaises déci­sions que l’on a prises et faire des choix par la suite. »