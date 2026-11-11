Opposée à Coco Gauff ce mardi soir en phase de poules des WTA Finals à Indian Wells, Linda Noskova a pour­suivi son excellent départ avec une victoire pleine d’au­to­rité contre l’Américaine (6−3, 6–3). La cham­pionne de Wimbledon 2026 a égale­ment validé sa présence pour les demi‐finales avec ce succès. Visiblement, la Tchèque igno­rait cette information.

Présente après la rencontre sur le plateau de Tennis Channel, la sixième joueuse mondiale a fait part de sa stupeur quand elle a appris qu’elle serait au rendez‐vous du dernier carré de la compétition.

« Je veux dire, [cette semaine a] vrai­ment beau­coup [dépassé mes attentes]. Rien que le fait d’être en demi‐finale, je l’ai appris il y a à peine deux minutes. Donc, je n’en avais aucune idée. Je ne savais pas du tout comment ça marchait mathé­ma­ti­que­ment. Je pensais qu’il fallait disputer tous les matchs pour connaître tous les résul­tats, mais c’est une super surprise. Je suis super contente, aujourd’hui, c’était un super match ».