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Noskova très honnête après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finale : « J’ai appris ma quali­fi­ca­tion il y a deux minutes. Je ne savais pas du tout comment ça marchait. Je pensais qu’il fallait disputer tous les matchs pour connaître tous les résultats »

Par
Jean Muller
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Opposée à Coco Gauff ce mardi soir en phase de poules des WTA Finals à Indian Wells, Linda Noskova a pour­suivi son excellent départ avec une victoire pleine d’au­to­rité contre l’Américaine (6−3, 6–3). La cham­pionne de Wimbledon 2026 a égale­ment validé sa présence pour les demi‐finales avec ce succès. Visiblement, la Tchèque igno­rait cette information.

Présente après la rencontre sur le plateau de Tennis Channel, la sixième joueuse mondiale a fait part de sa stupeur quand elle a appris qu’elle serait au rendez‐vous du dernier carré de la compétition. 

« Je veux dire, [cette semaine a] vrai­ment beau­coup [dépassé mes attentes]. Rien que le fait d’être en demi‐finale, je l’ai appris il y a à peine deux minutes. Donc, je n’en avais aucune idée. Je ne savais pas du tout comment ça marchait mathé­ma­ti­que­ment. Je pensais qu’il fallait disputer tous les matchs pour connaître tous les résul­tats, mais c’est une super surprise. Je suis super contente, aujourd’hui, c’était un super match ».

Publié le mercredi 11 novembre 2026 à 10:04

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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