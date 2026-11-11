Opposée à Coco Gauff ce mardi soir en phase de poules des WTA Finals à Indian Wells, Linda Noskova a poursuivi son excellent départ avec une victoire pleine d’autorité contre l’Américaine (6−3, 6–3). La championne de Wimbledon 2026 a également validé sa présence pour les demi‐finales avec ce succès. Visiblement, la Tchèque ignorait cette information.
Présente après la rencontre sur le plateau de Tennis Channel, la sixième joueuse mondiale a fait part de sa stupeur quand elle a appris qu’elle serait au rendez‐vous du dernier carré de la compétition.
« Je veux dire, [cette semaine a] vraiment beaucoup [dépassé mes attentes]. Rien que le fait d’être en demi‐finale, je l’ai appris il y a à peine deux minutes. Donc, je n’en avais aucune idée. Je ne savais pas du tout comment ça marchait mathématiquement. Je pensais qu’il fallait disputer tous les matchs pour connaître tous les résultats, mais c’est une super surprise. Je suis super contente, aujourd’hui, c’était un super match ».
Publié le mercredi 11 novembre 2026 à 10:04