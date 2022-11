Ons Jabeur a disputé cette nuit son deuxième match aux WTA Finals. Elle était opposée à Jessica Pegula.

Après avoir perdu un premier match très serré face à Aryna Sabalalenka, la numéro deux mondial s’est vite remo­bi­lisée hier soir malgré la perte du premier set.

La Tunisienne s’est fina­le­ment imposée 1⁄ 6 , 6⁄ 3 , 6⁄ 3 .

Après sa victoire, elle est apparu très motiveé en confé­rence de presse, visi­ble­ment relancée par cette victoire pour la course au titre.

« Lors de mon premier match, j’ai manqué quelques points, quelques occa­sions. Lors de ce tournoi, il est impor­tant est de savoir saisir les oppor­tu­nités pour pouvoir gagner, parce qu’on ne sait jamais. Elle jouait vrai­ment bien, et elle jouait très vite. Il fallait juste que je trouve ce déclic pour changer le rythme et imposer mon jeu plus que le sien ».J’ai perdu mon premier match. Mais main­te­nant, je suis vrai­ment de retour dans le jeu » a exprimé Ons Jabeur.