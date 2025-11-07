Alors que les demi‐finales du Masters féminin de Riyad sont connues et qu’elles mettront aux prises Jessica Pegula à Elena Rybakina et Aryna Sabalenka à Amanda Anisimova, à partir de ce jeudi après‐midi, Ons Jabeur, interrogée par le site de la WTA, a donné un avantage à la joueuse kazakhstanaise pour la victoire finale.
« Gagner vous donne confiance, et avec la confiance, vous osez faire plus de choses sur le court. Je garde d’excellents souvenirs de 2022. Oui, j’étais très fatiguée, mais j’aimais cette fatigue. En général, celle qui joue bien à la fin de la saison joue mieux aux Finales WTA. J’ai déjà vu ces résultats avant, et c’est comme ça que ça se passe. Je suis sûre qu’elle est confiante et je pense qu’elle aime jouer ici, sur ces courts. Elle a donc de très bonnes chances de gagner ici. »
Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 13:13