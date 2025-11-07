Alors que les demi‐finales du Masters féminin de Riyad sont connues et qu’elles mettront aux prises Jessica Pegula à Elena Rybakina et Aryna Sabalenka à Amanda Anisimova, à partir de ce jeudi après‐midi, Ons Jabeur, inter­rogée par le site de la WTA, a donné un avan­tage à la joueuse kaza­khs­ta­naise pour la victoire finale.

« Gagner vous donne confiance, et avec la confiance, vous osez faire plus de choses sur le court. Je garde d’ex­cel­lents souve­nirs de 2022. Oui, j’étais très fati­guée, mais j’ai­mais cette fatigue. En général, celle qui joue bien à la fin de la saison joue mieux aux Finales WTA. J’ai déjà vu ces résul­tats avant, et c’est comme ça que ça se passe. Je suis sûre qu’elle est confiante et je pense qu’elle aime jouer ici, sur ces courts. Elle a donc de très bonnes chances de gagner ici. »